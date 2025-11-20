NJPW/CMLL: Este es el contingente mexicano que participará en Fantasticamania 2026

New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre revelaron los nombres de los integrantes del contingente mexicano que verá acción en la edición 2026 de «Fantasticamania«.

► Definidos los participantes de «Fantasticamania 2026»

Fantasticamania es la colaboración anual entre CMLL y NJPW donde algunas de las estrellas más importantes de la longeva empresa mexicana se presentan en Japón, alternando con su propio talento. Es el escaparate más importante de la lucha libre mexicana en Lejano Oriente.

La edición del siguiente año dará comienzo el 18 de febrero y concluirá el 27 de febrero; serán siete las funciones que se llevarán a cabo en las siguientes fechas y recintos:

Las fechas y sedes son:

18 de febrero — Yoyogi 2nd National Gymnasium, Shibuya, Japón

21 de febrero — Kochi, Japón

22 de febrero — ATC HALL, Osaka, Japón

23 de febrero — Aichi Budokan, Nagoya, Japón

24 de febrero — Edion Arena, Osaka, Japón

26 de febrero — Korakuen Hall, Tokio, Japón

27 de febrero — Korakuen Hall, Tokio, Japón

Además se revelaron los nombres de los talentos que serán parte de la gira:

Místico

Máscara Dorada

Titán

Atlantis

Atlantis Jr.

Templario

Stigma

Último Guerrero

Hechicero

Averno

Soberano Jr.

Okumura

Magnus

Futuro

Valiente Jr.

Hijo de Stuka Jr.

Futuro, Valiente Jr. e Hijo de Stuka Jr. son los debutantes en esta gira conjunta número catorce. A ellos se suma el anunciador Iván Salguero.

De esta manera, la relación entre NJPW y CMLL está más sólida que nunca, ya que dan continuidad a una gira que se ha convertido en una tradición entre los aficionados japoneses.