Logan Paul promociona un combate contra Bad Bunny

Bad Bunny acaparó todos los titulares tras su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL, generando reacciones divididas, desde el rechazo de Donald Trump, hasta el apoyo de varias personalidades, incluyendo dentro del mundo de la lucha libre. Logan Paul fue uno de los que salió en su defensa, a pesar de que previo al referido juego mencionó que no tenía emoción alguna de ver dicha presentación.

► Logan Paul elogió a Bad Bunny

Durante una entrevista con The Takedown, Logan Paul aclaró que su comentario (de no estar entusiasmado por el espectáculo de Bad Bunny) no era una crítica al ganador del Grammy ni un desafío encubierto. Además, a pesar del revuelo en internet que sugería que Paul buscaba un combate de WrestleMania con Bunny, afirmó que ese no era el caso, aunque si se da, Paul cree que no solo sería una lucha de ensueño, sino que sería un punto de inflexión.

«En la alfombra roja, cuando me preguntaron: ‘¿Estás emocionado por el espectáculo de medio tiempo?’, no recuerdo el último espectáculo de medio tiempo por el que haya estado emocionado. Ni siquiera sé si presté atención durante la mayor parte del partido. Es decir, estaba trabajando, socializando y todo eso… caminando por la alfombra roja».

«No estoy poniendo la mesa. No lo sé. Mira, lo que pasa con él es que es un tipo ocupado. Es un tipo muy ocupado. No sé qué tiene en mente. Me gustaría, lo haría. Me gustaría que sucediera. Si Bad Bunny contra Logan Paul se diera, no tengo duda de que sería la lucha más importante de la historia. Sin lugar a dudas, esa lucha trasciende por completo el Universo WWE».

«El tipo tiene talento. Es tan talentoso… Dicho esto, tengo algo de experiencia. No veo cómo va a soportar mi presión, mi atletismo y mi fuerza. Pero si sucede, será una lucha de mucho dinero. Una lucha de mucho dinero que sé que todo el mundo sintonizaría.»

Bad Bunny compitió por última vez en Backlash 2023, donde venció a Damian Priest en una pelea callejera en San Juan, Puerto Rico, lo que le valió una de las reacciones más fuertes del público en la historia reciente de la WWE. Triple H en su momento manifestó que las puertas para un regreso de Bad Bunny estarán siempre abiertas.