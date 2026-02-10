TNA iMPACT! consiguió su mejor cifra de audiencia en ocho años

Hasta ahora, los detractores de TNA venían recordando que bajo su nueva etapa televisiva, iMPACT! no había igualado aquella audiencia del episodio donde Kenny Omega hizo su primera aparición en la compañía, el 8 de diciembre de 2020: 221 mil telespectadores de media y 0.08 de rating. Pues bien, al cuarto intento, no sólo lo ha igualado, sino que lo ha superado. Al menos, en parte.
Este último capítulo del pasado 5 de febrero cosechó 241 mil televidentes de media, si bien su rating se quedó en 0.05. En cualquier caso, otro enorme éxito para el programa semanal de TNA, que sólo vio caer su audiencia en la segunda edición con AMC, aunque de manera menos acusada de lo habitual para una continuación televisiva tras un gran estreno. La tercera mejoró los dos anteriores registros y la que nos ocupa continúa la tendencia ascendente.
Carlos Silva, presidente de TNA, quiso apuntar un muy interesante dato.
«4 shows de Thursday iMPACT! El cuarto fue el mayor en 8 años de televisión. Gracias a todos los que lo vieron. Todos lo celebramos por un momento, pero luego hay que volver al trabajo para hacer iMPACT! incluso mejor».
Efectivamente, iMPACT! no congregaba a tantos seguidores en televisión desde su entrega del 27 de septiembre de 2018 (222 mil; rating no disponible), cuando se emitía vía Pop TV. Y Matt Hardy también quiso sacar pecho.
«La mayor audiencia hasta el momento – 4 semanas y creciendo. AMC nunca se ha involucrado en deporte ni lucha libre, así que es un gran indicativo de que más gente está descubriendo el producto de TNA. Orgulloso de todo el equipo de TNA y agradecido a AMC como nuestra socia […]»
► Cartel Thursday Night iMPACT! #5
He aquí todo lo anunciado hasta ahora para el próximo iMPACT!, a emitirse de nuevo el jueves en AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).
- Nic Nemeth vs. Rich Swann
- ALBUQUERQUE STREET FIGHT: Mara Sadè vs. Ryan Nemeth
- The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) vs. Mike Santana, The Hardys y Moose
- Escucharemos a Elijah
