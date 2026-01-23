ÚLTIMA HORA: Trey Miguel regresa a TNA tras su despido de AEW

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que Trey Miguel, talentoso luchador estadounidense de 31 años de edad, ha vuelto a TNA.

Esto, tan solo unos días después de que vivió una montaña rusa de emociones: primero, se anunció con bombos y platillos su llegada a AEW, bajo contrato. Sin embargo, de la nada, se informó que había sido despedido de la empresa.

► Así fue el regreso de Trey Miguel en TNA

Poco después, se supo que Trey Miguel, en marzo de 2020, en medio de una discusión con un troll en Facebook, realizó comentarios homofóbicos, y también, en una discusión con el también luchador David Starr, quien es judío, le hizo comentarios antisemitas.

Y aunque Trey Miguel se disculpó en dos ocasiones por esto, varios altos ejecutivos de Warner Bros. Discovery no vieron con buenos ojos sus declaraciones y lograron que Tony Khan cediera a la presión y lo despidieran.

La última lucha de Trey Miguel en TNA había sido el 7 de diciembre, en un show de TNA iMPACT que se emitió el primero de enero de 2026. Allí, perdió en una triple amenaza ante Myron Reed, combate en el que también estuvo su excompañero, Zachary Wentz, con quien formó en el pasado el equipo de The Rascalz.

Su regreso se dio esta noche en el show TNA Thursday Night iMPACT. Trey Miguel apareció como parte de la lucha Feast Or Fired Match, en donde también estuvo con Rich , AJ Francis, Eric Young, Jason Hotch, Brian Myers, entre otros. Eric Young fue el primero en ganar el maletín número uno. Steve Maclin ganó el segundo maletín. Eddie Edwards ganó el tercer maletín y Trey Miguel se quedó con el cuarto maletín.

Por ahora, no se sabe qué pasará con la suerte de Trey Miguel y qué le traerá dicho maletín, pues los cuatro se abrirán la próxima semana.