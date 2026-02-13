TNA Wrestling anuncia Rebellion 2026

Hoy 13 de febrero TNA Wrestling celebrará No Surrender 2026. También es oficial Sacrifice para el 27 de marzo. Y ahora la promotora confirma Rebellion. Más abajo leemos el comunicado oficial que acaban de publicar en todas sus plataformas.

► TNA Rebellion 2026

La tradición primaveral de pago por evento, Rebellion, se celebrará en el campus de la Universidad Estatal de Cleveland

Las estrellas de TNA Wrestling regresan a Cleveland, Ohio, por primera vez desde 2013 con el evento Rebellion el sábado 11 de abril, que se emitirá en directo en todo el mundo por pay-per-view. Rebellion se celebrará en el Wolstein Center de la Universidad Estatal de Cleveland, un recinto que ha albergado partidos de baloncesto de la División I de la NCAA y numerosos eventos de gran magnitud. El espectáculo, lleno de acción y energía, contará con combates por campeonatos, luchas de rivalidad y, sin duda, apariciones sorpresa.

Las consecuencias de Rebellion continuarán en Syracuse, Nueva York, con dos noches consecutivas de lucha libre profesional cargadas de emoción el martes y miércoles 14 y 15 de abril. Todos los combates en Syracuse se grabarán para emitirse en Estados Unidos por AMC en futuros episodios de Thursday Night iMPACT!. Estos shows marcarán los primeros eventos de TNA en la ciudad natal de los Syracuse Orange desde 2009. Ambos eventos en vivo se celebrarán en el Upstate Medical Arena del Oncenter War Memorial, con combates por títulos y apariciones de superestrellas de WWE NXT, gracias a la colaboración promocional en curso entre ambas compañías.

El campeón mundial de TNA, Mike Santana, lidera la delegación de TNA que viajará a Cleveland y Syracuse, acompañado por Jeff y Matt Hardy, Frankie Kazarian, Nic Nemeth, Leon Slater, Moose, Eric Young, Eddie Edwards, Brian Myers y Mustafa Ali, además de las Knockouts Léi Ying Lee, Ash By Elegance, Tessa Blanchard, Elayna Black, Rosemary y Mara Sade, entre otros.

Entradas para Cleveland y Syracuse

Preventa oficial : miércoles 25 de febrero, a partir de las 10 a.m. (hora del Este)

Venta general: viernes 27 de febrero, a las 10 a.m. (hora del Este)

Los fans ya pueden registrarse para la preventa en TNAwrestling.com.

Meet and Greets

Los fans podrán conocer a estrellas seleccionadas de TNA en el Meet & Greet oficial, que se celebrará después de los shows en Cleveland y Syracuse. Estos encuentros posteriores ofrecen la oportunidad de conseguir autógrafos y fotos con sus héroes del ring. En recientes Meet & Greets han participado Jeff y Matt Hardy, Ryan y Nic Nemeth, Mike Santana, Mustafa Ali, Moose, Elijah, Tessa Blanchard, Leon Slater, Frankie Kazarian y otros.

Los horarios de los Meet & Greet para Cleveland y Syracuse se anunciarán en las próximas semanas. Los fans pueden comprar las entradas con antelación en tnamerch.com para evitar largas colas en el recinto.

Lunes mágico en Syracuse

Los directivos de TNA Wrestling están ultimando planes para múltiples eventos de alto perfil e interactivos con fans el lunes 13 de abril en Syracuse. El plato fuerte del día será una Hardy Party con Jeff y Matt Hardy, donde los fans podrán hacer preguntas a los actuales campeones mundiales en parejas de TNA y tomarse fotos con “los GOATs”. Visita TNAwrestling.com para todas las actualizaciones sobre el Magical Monday en Syracuse.

BREAKING: TNA Wrestling makes its long-awaited return to Cleveland, Ohio and Syracuse, New York, highlighted by the Spring Pay-Per-View tradition Rebellion, which will be held on the campus of Cleveland State University. 🎟️ Official Pre-Sale: Wednesday, February 25 at 10 a.m. ET… pic.twitter.com/vRczX1YQ74 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 13, 2026