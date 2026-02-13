Instalada en una particular luna de miel por el inicio el pasado mes de su nueva era televisiva, con datos de audiencia incontestables, TNA presenta este viernes 13 de febrero nuevo especial, No Surrender, su segundo en 2026 tras Genesis, al amparo de Nashville, ciudad amiga para el producto.

Nada podría salir mal, y como comenté en el previo de Genesis, TNA se presta a un análisis muy sui generis, de incierta predicción, ante el hecho de que ofreciendo un producto mediocre, con lo estrictamente luchístico en segundo plano, la empresa pase por su mayor momento de popularidad en más de una década.

► Salve Leon

Predije que Genesis, el pasado mes, no satisfaría a quienes observan con suspicacia la dinámica de TNA durante el último año. Parece que el producto de la promotora ya no va dirigido precisamente a sus acérrimos. Matt Hardy lo dejó entrever en reciente tuit.

Highest viewership yet – 4 weeks in & growing. @AMC_TV has never been involved in sports or pro wrestling, so this is a great sign more people are discovering the @ThisIsTNA product. Proud of the entire TNA team & thankful for AMC as our partner. Cya on Thursday for #TNAiMPACT! https://t.co/gYCbUIaiyE — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) February 9, 2026

«La mayor audiencia hasta el momento – 4 semanas y creciendo. AMC nunca se ha involucrado en deporte ni lucha libre, así que es un gran indicativo de que más gente está descubriendo el producto de TNA. Orgulloso de todo el equipo de TNA y agradecido a AMC como nuestra socia […]»

De lo contrario, no se explica la continuidad dada al pique entre Mara Sadè y Ryan Nemeth, con una «Albuquerque Street Fight» vista ayer en iMPACT!, o la inclusión de Arianna Grace como retadora de Léi Yǐng Lee por el Campeonato Mundial Knockouts. TNA sabe que sus fieles le acompañan en la particular anábasis contra viento y marea que protagoniza desde el fin de sus años de gloria. El problema es que esta base no resulta suficiente. Para alcanzar cotas de verdadero producto «mainstream» (dentro de todo lo «mainstream» a lo que puede aspirar la lucha libre en USA) necesita algo más, teniendo presente que lo que menos atrae al gran público yanqui de la lucha libre es la propia lucha libre en sí.

Por ello, ni siquiera cabe descartar que Grace acabe coronándose en No Surrender. Podría apuntarse como revelador de la condición de evento transitorio que ella sea la aspirante al título de las Knockouts, previendo una victoria de la actual campeona. Pero si hablamos de «entertainment», el personaje de Grace da más juego que el de Lee, y su victoria encajaría con una presumible vuelta de tuerca donde la «nepobaby» traicionara de nuevo a Santino Marella, revelando tal engaño en pos de conseguir su tentativa titular. Peores cosas se han visto bajo los focos de TNA.

En cualquier caso, parece que, con todo, No Surrender se vende como un evento transitorio. Principal indicativo: la ausencia en su cartel de defensas titulares para Mike Santana y The Hardys, Campeón Mundial y Campeones Mundiales de Parejas, respectivamente.

Dos años atrás, durante No Surrender 2024, anterior entrega de este histórica cita de TNA, se pusieron sobre la mesa todos los oros disponibles (el Internacional aún no existía). Y es que las comparaciones entre aquel producto y el de 2026 lucen odiosas. Uno de los secretos de la fórmula que conjugaba entonces la empresa era ofrecer al público cantidades considerables de acción mediante sus grandes shows, plasmando a menudo de manera directa y satisfactoria lo construido cada jueves. Ahora, y visto lo visto el pasado mes en Genesis, se diría que TNA rechaza hacer una tan clara diferenciación entre sus episodios de iMPACT! y sus especiales mensuales. Otro ejemplo: reservar un duelo entre Elijah y Mustafa Ali bajo modalidad «Guitar Case Casket Match», propio de PPV, para las grabaciones televisivas de mañana sábado.

Las luchas programadas para No Surrender con Santana y los Hardy como protagonistas destilan la sensación de ser más propias de un programa semanal. Matt y Jeff Hardy hacen insólito equipo con The Righteous teniendo enfrente a Order 4 (donde lo de menos parece la calidad del combate, sino la intriga en torno a Vincent y Dutch), al tiempo que Santana se mide a Nic Nemeth y Eddie Edwards, dos aspirantes al cetro que ostenta, cuando precisamente su socio, Leon Slater, supone la gran novedad de No Surrender.

El lobo muda los dientes, pero no las mientes. Por muy «entertainment» que pretenda ser TNA, Slater exuda lucha libre, y su regreso, tras ausentarse de Genesis, propiciará al menos un buen estelar; asumiendo que Tommy Dreamer y Cía le concedan un número decente de minutos y no se convierta en mero vehículo conductor de algún catalizador dramático. Dentro de la TNA actual, el valor de Slater se hace mayor, y hasta el momento, su manejo ha sido plausible. Cuánto tiempo pasará hasta que WWE meta mano en su «bookeo» siguiendo los pasos de Joe Hendry, otro cantar.

Completando el cartel, no es mala noticia la presencia de Trey Miguel en la lucha por el Campeonato Internacional que porta Stacks; dependiendo claro está, de cómo lo plantee TNA, aunque el gladiador de WWE nunca haya demostrado ser un virtuoso sobre el ring.

Tampoco me disgusta la inclusión de BDE, poco a poco encontrando su hueco y disipando su imagen de mero «youtuber» mediante buenas actuaciones. Siempre es bienvenido un talento sin bagaje en WWE, del que TNA pueda presumir haber «forjado». Y quién sabe si el Campeón Remix de REVOLVER puede convertirse en esa próxima estrella de la casa.

Mientras, los anuncios más recientes atañen a la «Knockouts Division». The Elegance Brand estrenarán nuevo estatus de monarcas de duplas bajo los focos de TNA (tras hacerlo la semana pasada bajo los focos de WWE NXT) ante Indi Hartwell y Xia Brookside, en un encuentro de resultado aparentemente previsible que parece haberse disputado ya mil veces, dada la escasez de «tag teams» femeniles.

Aunque no anda escasa TNA de competidoras individuales. Hay programada batalla campal por una oportunidad al título que ostenta Léi Yǐng Lee, con la identidad de las participantes por desvelarse; cuando todavía carecemos de novedades sobre Dani Luna (teóricamente la actual primera aspirante al oro), ausente desde diciembre por problemas de visado. Junto a Leon Slater, la otra gran baza «in-ring» que hoy posee TNA, de ahí que, supongo, la empresa no la esté echando mucho de menos, lo que haría aún más grotesco que No Surrender acabara con Arianna Grace como Campeona Mundial Knockouts.

► Cartel

Mike Santana y Leon Slater vs. Nic Nemeth y Eddie Edwards

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. Arianna Grace

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) vs. Trey Miguel

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (c) vs. Indi Hartwell y Xia Brookside

The Hardys y The Righteous vs. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hotch y Special Agent 0)

Eric Young vs. BDE

KNOCKOUTS BATTLE ROYAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Participantes por concretar

[COUNTDOWN TO NO SURRENDER]

Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams) en acción

Ryan Nemeth en acción

NASHVILLE! TICKETS are ON SALE NOW for #TNANoSurrender on THIS FRIDAY and #TNAiMPACT on THIS SATURDAY at The Pinnacle.



Get tickets: https://t.co/9EsePEzxOD pic.twitter.com/8jzHyTkgxv — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 11, 2026

