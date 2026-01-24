Trey Miguel: «Casi renuncio… Gracias Dios y TNA»

El luchador Trey Miguel ha estado pasando unos días difíciles mental y emocionalmente alrededor de su despido de AEW y regreso a TNA y revela que estuvo cerca de renunciar. Ya explicamos anteriormente la razón de su repentina salida de la casa Élite y confirmamos su retorno a la Total Non-Stop Action. Ahora, leamos sus recientes declaraciones.

► Un momento difícil para Trey Miguel

View this post on Instagram A post shared by Trey Miguel (@thetreymiguel)

«Estuve muy cerca de renunciar. Mi corazón estaba roto… Sinceramente, sentía que la lucha libre me odiaba. No había sentido un dolor o una pérdida así en mucho tiempo. No contesté llamadas ni mensajes, y pasé un poco más de una semana reflexionando sobre qué hacer a continuación. Sentí que mi sueño murió tan rápido como se había hecho realidad.

Pero son momentos como este cuando Dios te muestra lo fuerte que realmente eres. Si no fuera por el sistema de apoyo con el que Dios me ha bendecido, no sé si habría podido revertir esa decisión. No soy el luchador favorito de todos, y no busco serlo. Busco hacer realidad los sueños de niños que tuvieron una infancia muy difícil y que solo alguna vez quisieron ser una cosa: luchadores profesionales.

No hay palabras para describir lo eternamente agradecido que estoy con TNA por salvar este sueño para mí. Y a quienes me alentaron a seguir adelante, les estaré eternamente en deuda. Si me apoyaste en esto, te quiero. Si no lo hiciste, igual te quiero. No hay lugar en mi corazón para el odio.

Dicho esto, ahora tengo que mostrarle al mundo de qué estoy hecho, y estoy agradecido de aún tener esa oportunidad«.