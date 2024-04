Desde el inicio, AEW no mencionó en ningún momento que hoy fuese a mostrar a CM Punk y Jack Perry enzarzándose en una pelea entre bastidores de All In 2023. Pero con todo, Dave Meltzer, Bryan Alvarez y Fightful aseguraron minutos después del anuncio que Punk y Perry serían los protagonistas del vídeo compartido por The Young Bucks.

Alvarez, para más inri, aseguró que Tony Khan lleva tiempo queriendo hacer ver mal a Punk, incluso antes de que este hiciera unas declaraciones en ‘The MMA Hour’ poco amables hacia la imagen de la casa Élite. Teoría suscrita por Meltzer.

«Lo extraño es que la idea es sacar los colores a Punk, mostrar que Punk es un mentiroso y hacerlo ver mal. Sin embargo, si hacen eso, [The Young Bucks] son rudos, y no quieren ser técnicos. Y Jack Perry se supone que no va a volver a AEW todavía. Y cuando vuelva, se supone que no será como técnico. Tal vez después de que emitan las imágenes me sienta menos confundido, o tal vez seguiré confundido durante los próximos 20 años».

Sin embargo, con el paso de los días, todo parece aclararse un poco. Ayer, Meltzer tuiteó lo siguiente.

«Respecto a lo de mañana [por hoy] con las imágenes, la idea es que las imágenes construirán una historia para el Dynasty, presumiblemente relacionada con FTR vs. Buck y el retorno de Jack Perry. Hay una razón desde el punto de vista del ‘bookeo’. Funcione o no, mejor será hacer juicio tras verlo».

Véase, el anuncio hizo presuponer que AEW hablaba de Punk y Perry, y al final, seguramente sólo veamos imágenes con Young Bucks y FTR de protagonistas (en All In 2023 se enfrentaron y hubo careo posterior entre bastidores), en pos de vender su rivalidad camino hacia Dynasty.

► AEW mantiene la incógnita

Y a escasas horas ya de la celebración de Dynamite, tenemos dos nuevas fuentes preguntadas por el sonado anuncio: Tony Schiavone y Jeff Jarrett.

El primero, ante los micrófonos del podcast ‘What Happened When’.

«No sé lo qué es, no sé qué emitirán, no sé si será para vender una historia. No sé qué es. Dije lo que dije en Collision, me pidieron que dijera lo que dije y lo hice. No tengo idea de hacia dónde va esto».

Mientras, Jarrett hizo más uso del circunloquio en el podcast ‘My World’, aunque tampoco concretó. Evidentemente.

«Sé que esto sonará a cliché, pero para generar los mayores beneficios en nuestra industria, tienes que tener grandes personajes, y tienes que definir quién es el protagonista y quién es el antagonista, técnico y rudo, y esas cosas. Pero en el fondo, la manera de generar los mayores beneficios es difuminar las líneas entre realidad y ficción. Punto. Fin de la historia. Difuminar las líneas para que digan, ‘Espera, ¿esto es real o no? Se supone que esto no debía pasar, que esto no debía decirse’ […] Vamos a ver imágenes reales, supongo. No tengo conocimiento interno. Trabajo allí, pero me alegro de no saberlo porque así es más divertido».

