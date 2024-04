Después de todo, la contratación más dañina en la historia de AEW fue la de CM Punk. No sólo alteró la estimable paz que reinaba en los vestidores de la empresa y dañó la imagen de Tony Khan. Su marcha contribuyó también a una caída en el «momentum» del producto Élite y reforzó el de WWE, hasta tachar a la casa Élite de negocio irreal bajo reciente (y sonada) entrevista con Ariel Helwani.

Y AEW no se hace un favor a sí misma precisamente. Hoy, según indican los reportes, emitirá en Dynamite imágenes de la pelea que tuvieron Punk y Jack Perry en la Gorilla Position durante All In 2023. Algo confirmado por Tony Khan bajo nueva entrevista con Sports Illustrated.

Ayer, recogimos estas palabras de Dave Meltzer sobre el anuncio de marras.

Y ahora, el editor del Wrestling Observer Newsletter ofrece novedades vía X (Twitter).

Regarding the thing tomorrow with the footage, the idea is that the footage will be building a future angle for the PPV, presumably related to FTR vs. Bucks and Jack Perry's return. There is a booking reason. Whether it works or not is best judged after we see it.