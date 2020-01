Tony Khan pidió permiso a TNT para dos segmentos recientes

Uno de los primeros disparos en esta guerra WWE vs. AEW vino de parte de Vince McMahon, por supuesto. Durante la presentación de los resultados económicos del segundo trimestre del año, este pasado julio, el «Chairman» calificó a los Élite de lucha libre de «sangre y tripas». Palabras que generaron enorme revuelo y desataron un cruce de declaraciones, pero que, no obstante, pusieron de manifiesto la realidad de que TNT no dará cabida a un programa semanal demasiado alejado de lo políticamente correcto, como reconoció Tony Khan poco después.

► TNT dio el visto bueno a Tony Khan

De ahí que no sorprenda este reporte de Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer.

Tony Khan habló con TNT antes del show del 15 de enero para tener la aprobación de la cadena del segmento en el que Jericho le daba con un pincho a Moxley en un ojo, ya que a TBS no le gustó cuando en 1988 los Road Warriors le hicieran lo mismo a Dusty Rhodes. De hecho, Rhodes se metió en problemas por programar eso.

La otra cosa sobre la que Khan pidió permiso fue la idea de MJF de llevar una camiseta que ponía ‘Me fol** a la hija de Dallas‘. En realidad, MJF y la hija de Page, Lexy Nair, que trabaja para AEW como entrevistadora, son buenos amigos y le hizo mucha gracia. MJF es muy fan de los antiguos territorios y se inspiró en aquella ocasión en la que Greg Valentine llevó una camiseta con el eslogan ‘Le rompí una pierna a Wahoo [McDaniel]‘.

Moxley sigue emulando a Rhodes, y parece que llegará con el parche cual Snake Plissken a AEW Revolution, donde se enfrentará a Jericho por el título mundial varonil. Una interesante nueva imagen para «Mox» que supone un recurso escénico perfecto para que este conecte aún a mayor nivel con la audiencia como técnico, pues al fin y al cabo, su limitada visión le hará más difícil derrotar a «Le Champion». Es de esperar, igualmente, que Y2J intente sacar partido de la ventaja y ataque de nuevo el ojo de su rival, ya fuera de TNT.

Y hablando de la cadena de Ted Turner, la semana que viene albergará un hecho insólito: Cody Rhodes recibirá diez latigazos de parte de MJF. No sé si para tal estampa bíblica Tony Khan también habrá pedido permiso a la televisora, pese a que supongo no habrá sangre de por medio.