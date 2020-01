Primera lucha para AEW Revolution: Chris Jericho ya tiene retador

A finales del pasado mes de septiembre, supimos que Cody Rhodes propuso otro nombre para AEW Dynamite: AEW Revolution. Así lo reveló durante una entrevista concedida a Pro Wrestling Sheet.

Pero no cayó en saco roto la idea, porque el próximo PPV de los Élite portará tal denominación, y ayer durante el episodio de AEW Dynamite grabado desde el crucero de Chris Jericho concretó al nuevo retador de este.

Bajo el último combate de la velada, Jon Moxley derrotó a PAC para situarse como contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW, con parche de por medio. Una ventaja de la que «The Bastard» no pudo sacar provecho finalmente, a pesar de ofrecer mucha guerra a «Mox», quien aumenta su áura de técnico favorito del público.

Una historia que desembocará el mes que viene en AEW Revolution, luego de que Moxley rechazara formar parte de The Inner Circle (aunque agenciándose las llaves del Ford GT que los villanos le ofrecieron como aliciente) y sellara su sentencia de muerte, en palabras de «Le Champion». Primera lucha oficial del evento hasta el momento.

Más allá, hay previsiones de que Cody Rhodes y MJF tengan un mano a mano allí, al igual que una defensa de Riho del Campeonato Mundial Femenil AEW y seguramente una del título de duplas, ganado ayer por Kenny Omega y «Hangman» Page.

Y para la semana que viene, tres combates anunciados que continuarán las historias.

The Young Bucks vs. The Butcher & The Blade