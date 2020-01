Becky Lynch no tiene ahora mismo una oponente a la que enfrentarse, una retadora para su Campeonato Femenil Raw. Después de vencer a Asuka entendemos que será otra luchadora la que se ponga frente a ella, pero todavía no se sabe quién será. Se está hablando de que luchará contra Shayna Baszler en WrestleMania 36. Pero antes se celebrará Elimination Chamber 2020. Y puede que la irlandesa esté también en el nuevo evento en Arabia Saudita después del debut de las mujeres el año pasado. Pero ahora mismo está sin compañera de baile.

¿No sería maravilloso que Paige regresara para verse las caras con ella? No esperamos que eso ocurra, pero hubiera sido espectacular que ambas se hubieran enfrentado en su mejor momento. Al menos tuvimos la ocasión de verlas compartir encordado en 46 ocasiones, aunque la mayoría fueron en eventos no televisados. Nunca tuvieron una rivalidad mano a mano porque en realidad no coincidieron. La británica fue impulsada mucho antes que la irlandesa tanto en NXT como en las marcas principales. Y todas las ocasiones fueron en en WWE.

► Curiosa foto de Paige y Becky Lynch

Porque la verdad es que las dos luchadoras se conocieron mucho antes, cuando formaban parte de SHIMMER. Esta época nos viene a la mente debido a la felicitación de cumpleaños de la antigua Campeona de las Divas a la reina de la marca roja. Una felicitación que nos deja dos curiosas fotos de cuando ambas se encontraban en dicha compañía exclusivamente femenil.

Happy birthday to the man @BeckyLynchWWE hope you have the most amazing day! 🖤⭐️ pic.twitter.com/bha293WTC7 — PAIGE (@RealPaigeWWE) January 30, 2020

«¡Feliz cumpleaños a The Man, Becky Lynch! ¡Espero que tengas un día increíble!».

Se da la curiosidad también de que tampoco «coincidieron» en SHIMMER. Es decir, se conocieron allí, al menos forjaron una amistad allí, pero mientras que Lynch tuvo algunos combates en esta compañía en 2006, Paige los tuvo en 2011.

Otra curiosidad para terminar es que las dos formaron el trío PCB con Charlotte Flair en el Imperio McMahon. No fue a mucho más porque entonces la división femenil no era lo que es ahora. Pero, ¿se imaginan que esto lo hicieran en 2020?