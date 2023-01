Adam Cole fue el último en AEW en volver después de sufrir una conmoción cerebral. Poco antes lo hizo Adam Page. Pero ambos casos no fueron similares. Solo tengamos en cuenta el tiempo que necesitaron de recuperación. Y es que cada persona es distinta. Y el protocolo debe ajustarse a ello. Justamente de cómo trataron al “BayBay” cuando se lastimó estuvo hablando recientemente Tony Khan con Nick Testoni en 98 Rock in Baltimore. Este tipo de lesiones son inevitables pero no lo es lo que se hace una vez se sufren.

► La salud de Adam Cole

“Es una preocupación muy importante. Cuando Adam Cole se lesionó, absolutamente queríamos tomarnos el mayor tiempo posible y evaluar qué podíamos hacer por él, cómo podíamos tratarlo y hacer todo lo posible para poner su salud en primer lugar antes de siquiera considerar cualquier posibilidad de que iba a regresar al ring.

“Es solo ahora que ha hecho este tipo de progreso en su terapia cerebral y su recuperación hasta donde creemos que Adam Cole está listo para regresar al ring. Estoy muy emocionado por eso. Y es genial que regrese a AEW Dynamite y estamos muy emocionados de que haya más Adam Cole en AEW en el futuro”.

