Adam Cole acaba de volver a la programación de All Elite Wrestling después de varios meses fuera y ya está listo para luchar nuevamente. Todavía es pronto para saber qué le depararán los primeros meses de 2023 pero cualquiera tiene claro que para un luchador de su talento el Campeonato Mundial AEW siempre es el objetivo. Aunque deberá iniciar el camino de cero, y veremos qué sucede con las alianzas y rivalidades que tenía hasta su lesión. Quizá antes vaya a por el Campeonato TNT. O puede que tenga interés en probar de nuevo las mieles de Ring of Honor.

Adam Cole is back, bay bay. Road To #AEWDynamite pic.twitter.com/BBSXPcwXXu — JJ Williams (@JJWilliamsWON) January 17, 2023

► Bully Ray alaba a Adam Cole

Todo lo iremos viendo con el paso del tiempo, pero ahora nos detenemos en los recientes elogios que Bully Ray le dedicó al “BayBay” en Busted Open Radio:

“Lo dije desde el primer día en este programa, he sido fanático de Adam Cole desde el primer día que lo conocí. Soy fan de su trabajo, soy fan de su look, soy fan de sus promos, y si no toman anoche y corren con eso y lo empujan a la luna, son ignorantes. No creo que eso vaya a suceder. No obtienes una reacción como la de anoche y luego lo vuelves a poner en un segundo plano.

“Adam Cole es material de campeón mundial. Si es o no material de campeón mundial que obtendrá una calificación cada semana. No estoy tan seguro todavía. Pero sé que Adam Cole tiene las cualidades. Adam Cole tiene tantas cualidades como cualquier gran talento en AEW”.

Adam Cole todavía no ha sido campeón en AEW. La última vez que tuvo un título fue durante su reinado como Campeón NXT de 2019 a 2020.

¿Estáis de acuerdo con Bully Ray sobre Adam Cole?