Tony Khan revela cuándo volverá al ring Adam Cole

Puso el listón muy alto AEW con su más reciente episodio de Dynamite. Desde el punto de vista de la acción entre las doce cuerdas, probablemente el mejor Dynamite de la historia. Pero es que además, nos dejó la grata noticia de que la carrera competitiva de Adam Cole no está acabada.

Casi enmudecido por la emoción, ante el público del KIA Forum de Los Ángeles (California), Cole advirtió al elenco varonil de AEW que continuará dando guerra, sin poder esconder que durante varios meses temió por su devenir luchístico, luego de dos conmociones cerebrales muy cercanas en el tiempo.

En aquella promo no se detonó un próximo combate de Cole, y desde entonces, AEW tampoco ha dado cuenta de si pronto veremos a ver al ex Campeón NXT aplicando un Panama Sunrise.

Y parece que de momento los seguidores de Cole tendrán que tener un poco más de paciencia. Ante los micrófonos del podcast ‘In The Kliq’, Tony Khan comentó el proceso de recuperación del gladiador, dejando entrever que aún no conocemos ni la mitad de tan “inspiradora” historia.

«Bueno, no creo que [Adam Cole] lo descartara en ningún momento [regresar al ring]. Ciertamente, fue una recuperación muy complicada y hubo momentos en los que estoy seguro de que se preguntaría si iba a volver, o, tú sabes, por lo que estaba pasando. Porque, como dije, no salía de casa para otra cosa que no fuese hacer terapia cerebral. Tenía muchas ganas, tiene muchas ganas de volver a AEW, de volver al ring y luchar para los fans los miércoles en TBS y los viernes en TNT. Es su sueño. Para nosotros es un sueño hecho realidad tener a Adam Cole como parte del elenco de AEW. Es muy emocionante que esté cada vez más y más cerca de regresar. Es una historia inspiradora y la gente no sabe todavía ni la mitad de ella. Me entusiasma que la gente sepa algo más sobre lo que ha vivido Adam Cole».