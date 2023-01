Booker T espera su llamada para Royal Rumble 2023

No sabemos si Booker T estará luchando en el Royal Rumble 2023, como hiciera en años anteriores. De hecho, en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame, él mismo señala que está (o estaba cuando lo dijo) esperando la llamada de la WWE para participar en la lucha de 30 hombres.

► ¿Booker T estará en Royal Rumble 2023?

“He estado haciendo ejercicio, he estado entrenando. Todavía estoy esperando mi invitación para el Rumble. Todavía estoy esperando mi invitación, pero he estado entrenando. Ves las fotos que publiqué. He estado en el gimnasio, he estado entrenando. He estado bajo tierra. Cuando entrenas bajo tierra, Brad, no tienes idea de qué se trata todo eso. Créeme, no tienes idea. Este CrossFit y todas esas cosas no se comparan en absoluto con profundizar, profundizar, profundizar, bajo tierra, y ahí es donde he estado, hombre. He estado en las trincheras [risas], así que he estado esperando”.

El integrante del Salón de la Fama señala también que solo las Superestrellas en activo pueden ser anunciadas.

“Ha sido así durante los últimos años. Estoy esperando esa invitación. La gente no entiende, y he visto a gente decir: ‘Hombre, ¿por qué no te declaras para el Rumble?’. Déjenme darles las reglas del Rumble. Solo puedes declararte si eres un miembro activo enel elenco. No puedes ser un ex luchador jubilado y declararte. De hecho, tienen que enviarte una invitación, y con esa invitación, hay algo más que la acompaña. No tenemos que hablar de eso, pero sí, los estoy esperando los dos”.

