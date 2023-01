Las secuelas de Hulk Hogan tras su última cirugía

Kurt Angle revela qué le contó Hulk Hogan de su reciente cirugía de espalda durante el 30 aniversario de Raw en un reciente episodio de su The Kurt Angle Show. Los dos tuvieron la oportunidad de reencontrarse en el programa de la WWE del lunes de esta semana y ponerse al día. El “Hulkster” dio inicio al show con Jimmy Hart. El medallista de oro olímpico se unió a D-Generation X en su segmento con Imperium y luego fue el réferi especial en la lucha de Seth Rollins y The Street Profits con la facción.

► Kurt Angle y la cirugía de Hulk Hogan

“Hogan tuvo su cirugía de espalda nuevamente. Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo. No puede sentir la parte inferior del cuerpo. Así que usa su bastón para caminar. Pensé que estaba usando el bastón porque tenía dolor en la espalda. No tiene ningún dolor. No tiene nada en absoluto. No puede sentir nada. Así que ahora no puede sentir sus piernas.

“Así que tiene que caminar con un bastón, lo cual es, ya sabes, eso es bastante serio. Quiero decir, realmente lo siento por Hogan. Puso su corazón y alma en el negocio y se lo comió. Quiero decir, si vas a iniciar el programa, el 30 aniversario de Raw, debería ser Hulk Hogan. Él es el nombre y la cara de la compañía. Es el tipo que revolucionó la lucha libre profesional. Tengo mucho respeto por él”.

¿Qué os pareció el 30 aniversario de Raw?