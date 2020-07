AEW perdió ante NXT por tercera semana consecutiva en audiencia esta semana, lo cual implica que en las dos semanas que se transmitieron, The Great American Bash derrotó a Fyter Fest; sin embargo, AEW derrotó a NXT en los ratings en esas mismas semanas, los cuales corresponden al sector demográfico de 18 a 49 años, y en ese rubro en particular, el dominio de AEW ha sido absoluto en lo que va del presente año.

► Tony Khan explica la importancia de los Ratings

Tony Khan presta bastante atención a los Ratings, y ha mostrado estar muy orgulloso de ser parte de AEW y de todo lo que han logrado hasta ahora. Khan recurrió a su cuenta de Twitter manifestando su satisfacción por haber ganado en el grupo demográfico más importante para los auspiciantes (18 a 49 años), resaltando haber estado entre los siete programas de cable con mayor rating de los miércoles por la noche.

If anyone thinks I consider being a top 7 show on cable anything but a huge win, they’re incorrect. A win in the demo is a win in the business, and this is a business. I know the industry wasn’t talking about the demo as much 20 years ago, but it’s what drives our revenue today. — Tony Khan (@TonyKhan) July 9, 2020

"Si alguien piensa que considero que ser un programa de los 7 mejores en el cable no es una gran victoria, están errados. Una victoria en los Ratings es una victoria en el negocio, y este es un negocio. Sé que la industria no hablaba de los ratings hace 20 años, pero es lo que impulsa nuestros ingresos hoy."

Khan se dio un tiempo para explicar a los fanáticos la importancia de los ratings y el motivo de su alegría, a través de más publicaciones:

Why tweet about ratings? Because I’m thrilled about these numbers & so are TNT. My family drinks A Little Bit of the Bubbly (Chris’s actual brand) on Thursdays when we’re in the top 10, this is the 3rd time in 4 weeks, & I’m grateful for the great #AEW fans that make it possible! — Tony Khan (@TonyKhan) July 9, 2020

- "Aquí está el gráfico que usa la industria para analizar el rendimiento. La columna con el código de color más a la izquierda es el sector demográfico de 18 a 49 años. La columna con el código de color más a la derecha son los televidentes totales. La tabla está clasificada por los televidentes de 18 a 49 años. Amamos y valoramos a todos los espectadores, dentro o fuera de ese grupo, pero así es como calificamos el juego." - "¿Por qué tuitear sobre Ratings? Porque estoy entusiasmado con estos números y TNT también. Mi familia bebe A Little Bit of the Bubbly (la marca actual de Chris) los jueves cuando estamos en el top 10, esta es la tercera vez en 4 semanas, ¡y estoy agradecido por los grandes fanáticos de #AEW que lo hacen posible!."

Un fanático cuestionó las publicaciones de Tony Khan respecto al interés excesivo en los ratings, y Khan le hizo una comparación con lo que sucede en el fútbol americano, teniendo en cuenta que también es dueño de los Jacksonville Jaguars de la NFL.

Yes, I’m obsessed with winning the demo, but our relative performance in the demo vs. all programming is the most important thing. It’s like, you want to pass for more yards than the opposing QB, it’s fun & an easy thing to track, but winning the game is what matters most by far. — Tony Khan (@TonyKhan) July 9, 2020

- "¿Necesitas ganar el demo? Si has mantenido el mismo número pero WWE hubiera tenido incrementos más exitosos, ¿Afectaría a AEW y TNT?" - "Sí, estoy obsesionado con ganar el grupo demográfico de 18 a 49 años, pero nuestro rendimiento relativo en este grupo frente a toda la programación es lo más importante. Es como si quisieras lanzar más yardas que el mariscal de campo oponente, es divertido y fácil de rastrear, pero ganar el juego es lo que más importa."

La audiencia era todo lo que importaba hace veinte años durante las Guerras de los lunes por la noche, pero las cosas han cambiado un poco en las últimas décadas desde entonces, debido a los lucrativos contratos televisivos. En todo caso, los aficionados son los que a la final salen ganando al tener una mayor oferta de lucha libre profesional.