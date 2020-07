Los fanáticos quedaron cautivados por las apariciones aleatorias del misterioso hacker de SmackDown, pero de repente, ya no lo vimos más. Muchos identificaron a Mustafa Ali como el principal sospechoso que estaba detrás de esos crípticos videos, y al parecer, tenían la razón.

Mustafa Ali no aparece en pantallas desde febrero pasado y hace varias semanas pudimos conocer de que se había mudado silenciosamente a Raw, ya que estaba en SmackDown. Sin embargo, hoy conocimos de que habría regresado a la marca azul, y así se pudo verificar en el sitio oficial de WWE. El propio Ali hizo una publicación en su cuenta de Twitter esta tarde.

I now realize the weight that comes with the name Mustafa Ali.

