Dana White reta a los críticos a preguntarle a Jon Jones cuánto le pagan

El presidente de UFC, Dana White, reta a sus detractores a preguntarle al campeón de peso semicompleto de UFC Jon Jones cuánto le pagan.

Durante las últimas semanas, Jones no ha ocultado el hecho de que no cree que UFC le pague lo suficiente. Ha hablado varias veces en las redes sociales y también expresó su descontento con su pago en el podcast "Wild Ride" de Steve-O .

Por supuesto, Dana White ha escuchado estas quejas de Jon Jones, pero no está de acuerdo con que el campeón de peso semicompleto esté mal pagado.

Hablando en First Take de ESPN , retó a todos los que actualmente están en contra de los salarios de los peleadores pobres para preguntarle a Jones cuánto gana como campeón de UFC.

