Tony Khan aborda nueva polémica en torno a CM Punk

Ha nacido, o eso parece, una nueva polémica en AEW después de que varios luchadores fueran enviados a casa desde Collision, algunos supuestamente por CM Punk. «Ryan Nemeth fue llevado a la ciudad para las grabaciones de Collision. Poco después de su llegada, un entrenador le informó que no sería necesario y que se le había reservado un vuelo para regresar a casa. Nemeth es un habitual en Being The Elite y poco después del regreso de CM Punk este año, fue confrontado por él […]«. Este fue el primer informe.

«Esto no es la única vez que ha ocurrido. De hecho, ha estado sucediendo, ha ocurrido a varias otras personas. Matt Hardy fue reservado para un sábado, fue allí y luego le dijeron que no entrara al edificio después de llegar. Eso no fue anoche, pero Matt Hardy fue uno de ellos. Christopher Daniels, quien había estado trabajando con Matt Sydal como un equipo en Ring of Honor, por alguna razón, lo mismo le ocurrió a él, que no se suponía que fuera el sábado. Y él es el jefe de Relaciones de Talento […]». Este el segundo.

► Tony Khan, CM Punk y Collision

Y como era de esperar le preguntaron a Tony Khan por lo que está pasando, concretamente, en una reciente aparición en el podcast Battlegrounds. Y como también podríamos haber adivinado, el presidente de AEW no fue en absoluto claro. Por razones obvias, pues si de alguna manera dijera algo distinto a lo que dice, estaría añadiendo más leña al fuego, que es justamente lo que no quiere. La atención es buena, pero no la negativa. Sin embargo, nunca deja de contestar a las preguntas y esto fue lo que dijo al respecto:

«No, no realmente. Consideré que fue un gran espectáculo el sábado por la noche y no tengo ningún comentario adicional al respecto, pero me complace que la gente siga muy interesada en nuestros luchadores y en lo que ocurre después de los eventos de lucha. Creo que trataremos de ofrecer un par de excelentes espectáculos esta semana, pero ciertamente ha habido mucho interés en lo que sucede en AEW tanto dentro como fuera del ring». Para aclarar, también le preguntan por la promo de Punk sobre Adam Page.