Todo acerca de F Plus, la nueva película de Big E

No hace mucho hablábamos de lo que ha estado haciendo Big E mientras se recupera de su lesión y está ausente de WWE: actor, cocinero, concursante…: “En este momento, estoy trabajando en hacer más como actor de doblaje. Aunque no puedo anunciar nada en este momento, tengo algunas cosas realmente geniales que ya están terminadas. Espero poder hablar de ellas en los próximos meses. También tenemos nuestro cortometraje, sobre el cual me encantaría hablar en detalle, pero, sinceramente, no puedo esperar a que la gente lo vea. Es increíble”.

Entre otras producciones, recientemente, el luchador puso voz al personaje de Bruno Bicep en la serie Side Hustle, de Nickelodeon. También se dio vida a sí mismo en el programa Attack of the Show. Y cabe mencionarse que lo de actor de doblaje no es nada nuevo pues actuó en un total de 20 episodios de Lazor Wulf. Y la cosa no termina ahí pues podemos confirmar que el integrante de The New Day tiene una nueva película cuyo título es F Plus. De hecho, tenemos toda la información que se sabe al respecto en SUPERLUCHAS.

► F Plus, la nueva película de Big E

This man does soooo much more than design wrestling gear! Couldn’t be happier for my brother, @TheRealDavenpoe! pic.twitter.com/qonQ6zWRxg — Ettore “Big E” Ewen (@WWEBigE) August 14, 2023

En la publicación, Big E señala que el guionista es Jonathan Davenport, y lo hace porque lo conoce ya que es también un diseñador de vestuario de luchadores, incluyendo su trío con Kofi Kingston y Xavier Woods. Y cabe mencionarse que este no es su primer proyecto, de hecho, comenzó a escribir películas en 2001, cuando estrenó Fuerza extrema. También es el creador de la serie animada The Rub. Aunque en la mayor parte de su carrera ha trabajado en videojuegos.

Por otro lado, el director es Kenny Beaumont, quien además de la mencionada The Rub hizo un corto y algunos episodios de una miniserie y una serie sin llamar la atención. En el elenco, junto a Big E, estará el renombrado expeleador de MMA Randy Couture, Tommy Davidson o Jennifer Esposito. Y la premisa dice así: Ted es un estudiante de séptimo grado muy destacado que ya tiene su futuro planeado. Sin embargo, al obtener su primera calificación reprobatoria en un examen crucial, decide idear el atraco más significativo en la historia de la escuela secundaria para alterar las calificaciones de los exámenes. La película está en postproducción después de haber terminado recientemente su rodaje en Orlando y tiene previsto estrenarse durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre.