Durante el episodio de Dynamite del 10 de agosto de 2022, que fue un especial llamado Quake By The Lake, Chris Jericho intentó arrebatar el Campeonato Interino de Peso Completo AEW a Jon Moxley sin éxito en el que fue uno de sus mejores combates desde que es All Elite. Dave Meltzer le dio 4 y 3/4 de estrella, casi 5. Hasta aquí, en principio, todo fantástico. Sin embargo, Tony Khan estaba furioso con el Editor en Jefe del Observer por su calificación. The Ocho lo revela en Talk Is Jericho.

► El enfado de Tony Khan

«Bueno, después de eso, el 10 de agosto de 2022, fue Jericho contra Moxley por el título. Punk estaba lesionado en ese momento y lo pasamos en grande. Fue en Minneapolis y ahí es donde Mox tuvo la idea de que yo regresara como Lionheart, lo cual me pareció un concepto realmente genial y un pensamiento interesante.

«Entré al ritmo de la música de White Zombie y llevaba los antiguos calzones inspirados en Lionheart. No eran los calzones originales de Lionheart, fui a buscarlos en mi trastero y no pude encontrar los exactos. Así que pensé, bueno, si KISS iba a hacer una réplica de sus trajes de 1977, no usarían los mismos. Harían que les hicieran unos nuevos. Así que me hice unos calzones nuevos que parecían los de Lionheart.

«Tony estaba muy impresionado porque había perdido mucho peso debido a mi embolia pulmonar. Me dijo, ‘Te ves como cuando eras Lionheart en 1996’. Y en realidad, me parecía un poco similar en muchos aspectos. Tuvimos una lucha intensa, me encanta trabajar con Mox.

«Es un gran artista, un gran luchador, y en realidad me golpeé la cabeza en el poste de acero del ring, quité la almohadilla del esquinero y golpeé el poste del ring, y en realidad me golpeé, todavía tengo una cicatriz fea en medio de la frente por ese corte, y es muy irregular. Por eso es desagradable, porque en realidad fue por la almohadilla del esquinero.

«Así que estaba completamente cubierto de sangre y en realidad fue la única vez que alguien rompió la cuenta del Judas Effect, ya sabes, porque pensé que esta era la oportunidad de hacerlo. Y fue una lucha tan grandiosa. Realmente, realmente la disfruté. Recuerdo que Tony estaba furioso porque Meltzer no nos dio cinco estrellas, nos dio cuatro y tres cuartos como si fuera prácticamente lo mismo.

«Pero para mí fue una lucha de cinco estrellas, una de mis favoritas, y siempre he tenido una química excelente con Mox porque nos gusta golpearnos sin piedad. Es así de simple. Realmente no tenemos límites cuando trabajamos juntos. Lo mismo que solía decirle a Benoit, no me rompas la nariz y no me rompas los dientes, pero aparte de eso, golpéame lo más fuerte que puedas. Así que fue una gran lucha con una química excepcional».