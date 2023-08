¿Volverá The Rock a WWE? Brian Gewirtz opina

Brian Gewirtz, exescritor de WWE y actual Vicepresidente Sénior de Desarrollo en Seven Bucks Productions, valora el posible regreso de The Rock a WWE en un episodio reciente de Cheap Heat.

► ¿Volverá The Rock a WWE?

«The Rock sí sigue sus redes sociales. No sé cuánto se puede abarcar cuando tienes millones y millones de seguidores, pero de alguna manera, vio lo de Grayson Waller. No lo hemos discutido. Personalmente, no creo que… obviamente, hay cosas más importantes ocurriendo en el mundo en general, pero incluso en el panorama del entretenimiento, sería… aunque WWE no está afiliada con ningún gremio ni con SAG, no es una buena imagen que una figura prominente como The Rock, Cena [John Cena], Batista [Dave Bautista] aparezca en un programa de entretenimiento mientras hay una huelga en curso y la gente no está recibiendo sueldo. Sí, no es una locura, pero aparecer en televisión en un papel de entretenimiento no es una buena imagen cuando hay una huelga en marcha.

«Me sorprendería si The Rock apareciera en cualquier momento pronto mientras continúa la huelga, pero me sorprendería igual, si no más, si The Rock nunca volviera a aparecer en un cuadrilátero de la WWE y formara parte de una historia en algún momento. Esto tiene que ser planificado, discutido y pensado. Nunca hemos hablado de esto, es solo mi opinión, pero si The Rock tuiteara algo sobre The Bloodline, no sería como si yo tuiteara algo. Si él tuiteara algo, las compuertas del infierno estarían abiertas. Es difícil cerrar la puerta nuevamente una vez que la abres, una vez que metes el dedo en la piscina, ya está hecho. Puedes tuitearle a Grayson Waller, él puede responder, y puede ser un intercambio divertido, pero no habría esta mentalidad de ‘¿qué estás esperando, hazlo, tú empezaste?’ Una vez que empiezas con lo de The Bloodline, es hora de seguir adelante. Por eso debes ser muy juicioso y cuidadoso».