Ricochet está llegando a su apogeo, prevé Booker T

«Tómalo y ejecútalo. Ejecútalo y hazlo tuyo, ponle tu propio sabor. Siempre hablo de tipos como Ricochet que pueden hacer todo en el cuadrilátero, pero pueden no ser los tipos que trabajan en la parte superior del cartel. Quiero ver a Ricochet trabajando en la parte superior del cartel y para poder hacer eso, tienes que hacer ciertas cosas, y veo a Ricochet retomando esas cosas perfectamente». Booker T autorizaba recientemente a Ricochet a utilizar su remate.

► Booker T elogia a Ricochet

Pero no todo queda ahí pues el WWE Hall of Famer tiene una gran opinión de The One and Only, como expresa también en su pódcast, The Hall of Fame.

«Debo reconocer a Ricochet porque les digo, he visto un gran desarrollo en él. Está alcanzando su punto más alto. En realidad, está empezando a comprender realmente de qué se trata todo esto, y puedo verlo en Ricochet. Casi como Finn Balor. Vi a Finn Balor evolucionar durante estos últimos siete años en algo completamente distinto a lo que era hace siete años. ¿Era mejor en términos de su capacidad atlética, su cuerpo en mejor forma? Por supuesto, lo diría, 100%. Pero ¿es mucho más perspicaz en el ring, sabe qué usar, cuándo usarlo y cómo usarlo, ahora en comparación con entonces, mucho mejor? Por supuesto que sí. Así que para mí, me encanta el crecimiento en Ricochet también. Está en camino. Está a un paso de realmente llegar al punto en el que necesito que esté, pero definitivamente Ricochet está en ascenso«.

En este momento, no se sabe qué sigue para Ricochet después de salir derrotado de su rivalidad con Logan Paul. De hecho, cualquiera diría que, salvo por esos instantes de popularidad más allá de la lucha libre, esa historia no ayudó en nada al veterano de las cuerdas. Pero veremos cómo evoluciona en las siguientes semanas y meses.