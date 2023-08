Booker T autoriza a Ricochet a usar su remate

Ricochet ha sido una de las Superestrellas que mayor relevancia ha ganado en las últimas semanas, en parte gracias a su reciente rivalidad con Logan Paul, a quien enfrentó en SummerSlam el pasado fin de semana. A pesar de la derrota sufrida, The One and Only impresionó en el ring, y espera tomar un impulso a partir de allí.

► Booker T elogió el talento de Ricochet

Ricochet reveló recientemente que le gustaría agregar el remate de Booker T, el Axe Kick, a su propio arsenal, y el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE se refirió a este tema en la reciente edición de su Podcast Hall of Fame, donde le dio su bendición para usarlo. Además, no perdió tiempo para elogiar al ágil luchador.

«Tómalo y ejecútalo. Ejecútalo y hazlo tuyo, ponle tu propio sabor».

«Siempre hablo de tipos como Ricochet que pueden hacer todo en el cuadrilátero, pero pueden no ser los tipos que trabajan en la parte superior del cartel. Quiero ver a Ricochet trabajando en la parte superior del cartel y para poder hacer eso, tienes que hacer ciertas cosas, y veo a Ricochet retomando esas cosas perfectamente».

Booker T utilizó el machetazo de piernas cuando ya estuvo en WWE, puesto que antes utilizaba el Book End como su remate, y también mencionó que hizo esa transición porque consideraba que era un movimiento mucho más fácil de ejecutar.

«Podría hacerlo con cualquiera, no tenía que pensarlo, no podía estropearlo. Incluso si estaba cansado y no podía pararme derecho como lo haría normalmente. A veces lo hacía y lo golpeaba y me paraba derecho, a veces cuando estaba cansado lo golpeaba, giraba y luego iba a el tapete, pero aún se veía igual de bueno, igual de efectivo».