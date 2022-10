Sin duda alguna, uno de los mejores libros que todo fan de la lucha libre profesional, pero en especial de WWE, puede tener, lo publicó recientemente Brian Gewirtz, quien fungiera durante más de 20 años tanto como guionista creativo líder de Raw y SmackDown, y como asesor creativo ya cuando iba de salida de la empresa.

En el mismo, se narran interesantísimas anécdotas, como la vez que se peleó con Paul Heyman porque el hombre detrás de ECW quería que una gran idea suya terminara con Torrie Wilson apareciendo desnuda en pantalla.

► Así se vengaba Brian Gewirtz de Vince McMahon

Ahora, se ha vuelto viral un fragmento de su libro, llamado There’s Just One Problem…: True Tales from the Former, One-Time, 7th Most Powerful Person in WWE, en donde Gewirtz acepta que utilizaba a las Superestrellas WWE como canalizadores de su ira cuando su jefe, Vince McMahon, lo regañaba o discutía con él:

«Ciertmente, yo no le podía decir cosas muy insultantes o muy irrespetuosas al hombre que firmaba mis cheques de pago, pero… The Rock, Chris Jericho, John Cena y muchos otros más sí que podían.

«Lo admito: hubo momentos en los que, cuando estaba enojado con Vince, simplemente me mordía la lengua y utilizaba a un personaje para expresar lo que sentía, pero en vivo, al aire, en televisión. Era una forma de terapia distorsionada, pero muy efectiva».