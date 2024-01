Durante el reciente Royal Rumble 2024, vimos una soberbia actuación de Bron Breakker, apuntándose cuatro eliminaciones (igualando a Cody Rhodes en ese rubro) y teniendo un breve careo con el Campeón Intercontinental, Gunther, confirmando que es una Superestrella a tomar en cuenta en el futuro inmediato. Además, mencionó recientemente que ha sido ascendido al elenco principal de WWE, aunque todavía tiene obligaciones pendientes en NXT porque estará en la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic y dipustará la final este fin de semana en Vengeance Day 2024.

► Bron Breakker se destacó en Royal Rumble 2024

Durante el último episodio del podcast Busted Open Radio, Tommy Dreamer se refirió a la actuación de Bron Breakker en el reciente Royal Rumble y elogió tanto a él como a la WWE por cómo resaltaron los atributos del ex Campeón NXT durante el combate.

«Si estoy hablando de maximizar su tiempo, Bron Breakker, Dios mío. Él era como una casa de fuego. Y así es como debería ser un técnico, aunque creo que es un rudo. Pero él entró, y Bully lo ha dicho tantas veces, tiene las características de su padre y su tío combinados en uno.

«Y me encanta el hecho de que hubo algo simple en el que hablaron sobre la velocidad y cómo impacta las cuerdas. Y no he visto a alguien impactar las cuerdas así desde Stone Cold Steve Austin, y recién está siendo programado. Y está en excelente forma cardiovascular, maximizando su tiempo. Hombre, pensé que hizo un gran trabajo».

La actuación de Breakker se hizo más impresionante por el hecho de que los informes recientes sugirieron que originalmente no estaba programado para participar y que lo hizo en reemplazo de Brock Lesnar, quien fue removido del evento a raíz de las recientes acusaciones en contra de Vince McMahon, que también involucraron a The Beast Incarnate.