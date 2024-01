Mercedes Moné volverá a la lucha libre en marzo, y no con WWE

Preguntada por si Mercedes Moné lucharía en el Royal Rumble femenil, cierta fuente en WWE dijo que la gladiadora estaba bajo contrato con otra empresa. Y efectivamente, Moné no apareció el pasado sábado por Royal Rumble 2024.

El mismo medio, Fightful, vía Sean Ross Sapp, publicó semanas atrás que «The CEO» seguramente ya se encontraba vinculada a AEW, y hoy, nuestro colega Mike Johnson de PWInsider refuerza la teoría.

«Hablando con las mismas fuentes que originalmente nos confirmaron que Moné debutaría con New Japan Pro-Wrestling en el evento Wrestle Kingdom de 2023, nos han contado que Moné volverá a trabajar en la lucha libre en marzo, y ‘no para WWE‘. Contaron a PWInsiderElite.com que ella planea visitar Japón (nos dijeron ‘visitar’, así que esto no significa que vaya a luchar, por lo que sabemos) y se espera que luego haya un gran regreso a los Estados Unidos. Cuando preguntamos si esto significa que va camino de AEW, nos dijeron que no podían confirmarlo. También preguntamos si iba camino de TNA y nos especificaron que no. Así que pueden sacarse algunas conclusiones. Moné ha firmado o bien firmará pronto con AEW y se espera que vuelva a ponerse delante de las cámaras este marzo, si no antes».