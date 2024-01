Jade Cargill le dedicó a su madre su debut en WWE

Jade Cargill firmó contrato con WWE hace unos meses, y aunque la ex estrella de AEW no había debutado en el ring y había dejado de aparecer en pantallas durante las últimas semanas, finalmente la vimos en el reciente Royal Rumble, donde causó impacto inmediato al eliminar a tres ex Campeonas como Nia Jax, Becky Lynch y Naomi, quedando entre las últimas tres competidoras, y mostrando un aura de estrella como pocas, teniendo inclusive un careo con Bianca Belair, a quien le gustaría enfrentarla en el futuro.

► Madre de Jade Cargill perdió la batalla contra el cáncer

Recordemos que en el pasado mes de diciembre, Jade Cargill había atravesado un duro momento cuando su madre falleció al perder la batalla contra el cáncer, y encontró en este debut durante el Royal Rumble un buen motivo para recordarla. Precisamente, la ex estrella de AEW recurrió a su historia de Instagram y envió un breve mensaje, dedicándole su aparición en el reciente evento premium a su difunta madre.

»Gracias mamá.»

Si bien no ganó el combate de treinta mujeres, Jade Cargill puso en aviso a toda la división femenil de la WWE luego de su impresionante debut, ya que tiene planes de convertirse en la estrella número uno en la compañía. Habrá que ver en qué marca aparecerá y cómo será programada durante los próximos meses, aprovechando que ya iniciamos la ruta hacia Elimination Chamber y WrestleMania 40.