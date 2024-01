¿Podría cambiar Mercedes Moné la división femenil de AEW?

Han transcurrido ya más de dos semanas del 2024 y aún no hemos tenido noticias de Mercedes Moné, quien aseguró que este año la veríamos bajo los focos de alguna empresa. Palabras que interpretamos como un regreso a WWE, una firma con AEW o una continuidad en Stardom.

Y hoy día, la opción más probable, según las informaciones recabadas, es que Moné se convierta en «All Elite». O incluso puede que lo haya hecho ya, como expuso hace una semana Fightful, a la espera de su debut sobre la compañía de Tony Khan.

Días atrás, causaron bastante revuelo ciertas palabras de Eric Bischoff sobre la posible llegada de Mercedes Moné a AEW y qué haría esta por mejorar la división femenil del producto.

Y ahora, alguien que no es sospechoso de odiador profesional de AEW, Bryan Alvarez, expone algo similar ante los micrófonos del Wrestling Observer Live.

«¿Hay alguna evidencia [de que Tony Khan vaya a dar más minutos a las mujeres]? Trajeron a Saraya, trajeron a Mariah May, trajeron a Deonna Purrazzo, trajeron a… A ver, quien sea. No creo que traerla resulte en… Creo que la veremos frecuentemente, pero no creo que de pronto… Lo interesante es que si la traen y la manejan como a las otras mujeres, tú sabes, de manera intermitente, no en todos los shows, etc, tiene una base de fans sin pelos en la lengua […]

«Bueno, pienso que, la gente puede decir lo que quiera, pero para mí, está bastante claro que Tony no cree que las mujeres vayan a generar tanto en televisión como los hombres. Y eso es, no hay más. Si ves el manejo de las mujeres en ROH, es totalmente distinto, ¿verdad? Las mujeres aparecen mucho, las mujeres estelarizaron Final Battle. Y Tony programa ROH. Así que cuando escucho si a AEW le gustaría [darle más minutos a la división femenil], es algo que hacen en ROH. ¿Por qué entonces no lo hacen en Dynamite? Y la respuesta es que ROH no es un show de televisión con picos de cuartos de hora y ratings. No importa. Nada importa en ROH. Tienes tus suscriptores de HonorClub y van a ver el show. Puedes hacer que todos los segmentos sean de mujeres, puedes hacer que ningún segmento sea de mujeres y no vas a tener subidas y bajadas de audiencia, ni vas a perder espectadores ni nada de eso como en televisión. Y él no tiene fe en las mujeres, por eso en televisión las programa de forma distinta a como las programa en ROH. Y hasta que no me convenza de lo contrario, nada va a cambiar. Y, tú sabes, llevo años diciéndolo, como si fuera una profecía autocumplida […]

«Hubo un periodo, en 2018 y 2019, donde la mayor estrella de la lucha libre era Becky Lynch. No la mayor estrella femenil, sino la mayor estrella de la lucha libre. Becky Lynch, una mujer, ¿vale? Puedes ver los números de Becky, Rhea Ripley, Charlotte [Flair]. A ver, Damage CTRL en SmackDown, cuando Roman Reigns no está allí, la historia más importante de SmackDown siempre involucra a Damage CTRL, y no es que hagan malos números. Si programas a las mujeres de una forma significativa, si haces que las mujeres sean estrellas, las programas como estrellas y la gente las perciba como estrellas y les das combates significativos, van a generar. Y Tony ahora mismo no lo cree. Así que las programa de forma distinta en televisión que en ROH».