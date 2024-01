Primera lucha pos-WWE definida para Elijah (Elias)

Un servidor no va a pecar ahora de oportunista sobre Elijah y exponer, meses después del despido de este de WWE, que el otrora Imperio McMahon dejó pasar una gran oportunidad con este luchador. Porque ya lo apunté hace casi cuatro años.

Tal vez acabe regresando como muchos otros, pero de momento, Elijah dejó atrás a Elias y el cuatro veces Campeón 24/7 quiere dar de qué hablar dentro de la escena independiente que bien conoce, pues allí se hizo un nombre antes de unirse a WWE en 2014.

Y sin mayor demora, el primer día del 2024 conocimos sus dos primeras fechas como ex-WWE: 17 de febrero en Whatashow de REVOLVER y 24 de febrero en Reloaded 10.0 de International Wrestling Cartel.

En las últimas horas, REVOLVER ha concretado esa implicación competitiva de Elijah en su producto. Y generando muchos comentarios positivos, porque el rival del particular cantautor será Mike Bailey, uno de los mejores gladiadores actuales.

[BREAKING]



Signed for 2/17#RevolverWHAT@TheEpicGP – Grand Prairie, TX

LIVE on @FiteTV+



*FIRST TIME EVER*



Speedball Mike Bailey

Vs.

ELIJAH!



🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/JpsSihn1lK