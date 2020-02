Elias, ¿un nuevo John Cena? La conexión entre ambos que WWE no quiere ver

El serial de WWE Network en torno a la «Ruthless Aggression Era» dejó varios titulares interesantes respecto a su segundo capítulo. Y aunque algunos hechos ya los conocíamos, siempre tiene su morbo escucharlos en boca de los propios protagonistas. Así relataba John Cena la creación de su personaje de «Doctor of Thuganomics».

WWE solía hacer una serie de despidos y recortes a finales de noviembre y mediados de mayo. Me dijeron que me darían mi rescisión en los recortes de Navidad, porque mi personaje no funcionaba.

Estaba en mi última gira europea, y creo que me programaron para combates por parejas. Estaba ahí tal vez por última vez, iba directo a la salida. Viajamos como una comunidad, así que todos estamos en el mismo autobús.

Escuché a varios tipos sentados en la parte de atrás del autobús, con Rikishi y Rey Mysterio digamos que liderando una especie de competición de rap, simplemente por pasar el tiempo.

Recuerdo pensar, ‘vamos a intentarlo’. En dos segundos hizo un pequeño rap sobre varias cosas: el viaje, el avión que íbamos a tomar, el destino, y un comentario sobre Stephanie [McMahon].

Y de pronto ella dijo, ‘¿Te gustaría hacer esto en televisión?’ Y dije, ‘Por supuesto’.