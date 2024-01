Se anuncian primeras luchas de Elijah fuera de WWE

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el 2024 empezó a lo grande para la ex Superestrella WWE, Elias, gracias a que publicó una gran viñeta en sus redes sociales, en donde «mataba» por segunda vez en su carrera al personaje de Elias, que lo hizo famoso, y daba vida a Eiijah.

Lo único que nos aseguraba esta viñeta era que Elijah iba a seguir en el mundo de la lucha libre profesional, pero ahora, se ha podido conocer que Elijah debutará oficialmente en febrero de 17. A través de su cuenta de Twitter, la empresa independiente estadounidense Wrestling REVOLVER, anunció que Elijah debutará el 17 de febrero en el evento REVOLVER Whatashow, el cual se realizará desde The Epic Place en Grand Prairie, Texas.

PLUS: Lio Rush Vs. Chris Bey GYV Vs. MonsterSauce Masha Vs. Marina Shafir Callihan Speedball Palmer + more! pic.twitter.com/ToOl2Lxo6V

Signed for 2/17 #RevolverWHAT @TheEpicGP – Grand Prairie, TX LIVE on @FiteTV +

The DEBUT of ELIJAH!

El show se emitirá por streaming y para el evento estelar está anunciado el combate entre Lio Rush y Chris Bey, además, se contará con la presencia de Marina Shafir, Sami Callihan, «Speedball» Mike Bailey, así como también, Mansoor y Arez.

Sumado a este anuncio, la también empresa independiente International Wrestling Cartel anunció la segunda lucha de Elijah, la cual será el 24 de febrero en su evento IWC RELOADED 10.0. De momento, no se sabe cuál será el rival para el regreso de Elijah a esta empresa independiente tras más de 10 años, a realizarse desde Elizabeth, Pennsylvania.

Por ahora, no parece haber interés de parte de AEW o de TNA / Impact Wrestling en firmar a Elijah, pero solo el tiempo dirá si lo veremos aparecer en alguna de estas empresas o no.

BREAKING: @IAmEliasWWE returns HOME to IWC on February 24th! Watch LIVE on @FiteTV or get tickets now at https://t.co/BPw6ixACsi

*Meet and greet prior to the event* pic.twitter.com/hGg4mRn91W

— IWC Wrestling (@IWCwrestling) January 1, 2024