Eric Bischoff examina el despido de Elias de WWE

Cuando WWE lo contrató como Productor Ejecutivo, Eric Bischoff trabajó de cerca con Elias, quien acaba de ser despedido de la compañía. No fue una noticia realmente impactante pues llevaba bastante tiempo sin hacer mucho, como Ezekiel no funcionó y cuando volvió a su personaje anterior tampoco parecía haber nada para él. Mientras hablaba recientemente en Strictly Business, The King of Controversy estuvo examinando su final como WWE Superstar.

► El despido de Elias

«Es un tanto complicado evaluarlo. Trabajé bastante con él durante el breve período en el que estuve en la WWE. Hablábamos con regularidad y discutíamos su personaje y formas de mejorar, explorando enfoques diferentes. Me dio la impresión de que estaba comprometido y era un tipo muy talentoso. Sin embargo, no sé cuál es su ambición.

«No es joven, y en algún momento, cuando llegas a tu treintena o cuarentena, debes decidir si vas a seguir en esta línea de trabajo durante las próximas dos décadas o, quizás, si aún eres lo suficientemente joven, cambiar de rumbo y probar algo diferente mientras aún puedes hacerlo.

«Creo que para alguien como Elias, en su grupo de edad, esa discusión es más interna que externa. Me pregunto si Tony Khan estaría interesado en mí, me pregunto si podría ir a IMPACT o en algún otro lugar, me pregunto si puedo ganar algunos cientos de miles de dólares en la escena independiente en los próximos años. Es una importante conversación que debes tener contigo mismo cuando estás en tus veintes o treintas tempranas, pero puede volverse un tanto incómoda si estás en tus finales de los treintas o principios de los cuarenta».

Como en el caso de todos los demás despedidos, es una incógnita qué va a seguir para Elias. Antes de unirse a la WWE en 2014 estaba desarrollando una carrera en la escena independiente desde 2008, trabajando principalmente en la promoción International Wrestling Cartel.