Leila Grey: «Jade Cargill será una megaestrella»

«Sin duda, es un evento principal de WrestleMania. Es algo que mantendrá a la gente pegada a la pantalla de televisión. Es un combate de ensueño [con Bianca Belair] que hará que los estadios se llenen. La gente se presentará y se destacará en ese enfrentamiento». Jade Cargill tiene altas expectativas sobre su próxima carrera en WWE. No es para menos visto lo que hizo en AEW durante dos años, sin tener ninguna experiencia previa en las cuerdas. Ahora, su nueva empresa es un mundo totalmente distinto.

► Leila Grey elogia a Jade Cargill

Pero ella no es la única que tiene una gran predicción sobre cómo le irá como Superstar. De hecho, está habiendo muchas reacciones a su reciente firma con el McMahon Empire. Hoy traemos la de Leila Grey, que fuera compañera de Cargill en la suerte de facción que tenían con Mark Sterling en la All Elite Company. Durante una reciente entrevista en ComicBook.com, le preguntaron a The Vicious Vixen, quien está trabajando sobre todo en ROH y OVW últimamente, por la salida de Jade.

«Jade, ¿por qué me dejaste? No, sinceramente le deseo lo mejor. Tuvimos la oportunidad de hablar [el miércoles 20 de septiembre]. Ella se puso en contacto conmigo para felicitarme por el programa. Dijo que lo vio en apoyo a mí, y eso fue muy, muy amable. Le dije que le deseo absolutamente lo mejor y sé que lo va a hacer genial, que sea una verdadera superestrella. Lo cual ya es, pero [ahora] será una megastrella, porque creo que puede lograr cualquier cosa. Un día veremos a Jade Cargill en películas y otras cosas».

Por ahora, se desconoce cuando Jade Cargill va a realizar su primera aparición en WWE.