La banda que Elias armaría con luchadores de WWE

Bajo el nuevo nombre de Elijah, el antiguo Elias está comenzando un nuevo capítulo de su carrera después de haber sido despedido de la WWE en septiembre y tras haber tenido que esperar a que terminara su cláusula de no competencia de 90 días. Ya se han confirmado varias fechas.

► La banda de Elias

Pero antes de ver qué le depara el camino que está emprendiendo nos detenemos en una cuestión que nada tiene que ver con él, aunque sí con su faceta como músico, pero desde un punto de vista cómico. Durante una reciente sesión en Highspots Virtual Signing le preguntaron por quiénes elegiría para formar una banda.

Guitarrista principal: « Rick Boogs «.

«. Guitarra rítmica: «Estoy tratando de mantenerlo en la lucha libre. Drew Gulak «.

«. Bajo: « Xavier Woods «.

«. Voz principal: «Mi vocalista favorito de todos los tiempos es Steven Tyler, sin duda. Pero si nos ceñimos a la lucha libre, ¿quién tiene una gran voz? No se me ocurre nadie… Braun Strowman es sorprendentemente un gran cantante. Probablemente puedas buscar su karaoke o algo así, es genial. Solíamos pasar el rato detrás del escenario y cantar canciones y cosas así. Fueron buenos momentos».

En cambio, no conoce a ningún luchador que toque la batería.

¿Qué canción🎸 están tocando Elías y Braun Strowman en #SmackDown🔵? Para nosotros es La Bamba https://t.co/vSHEtZRZS5 pic.twitter.com/47Q8o28YXD — Superluchas.com (@Superluchas) January 25, 2020

Por otro lado, Elijah también dio detalles sobre el porqué de su nuevo nombre como luchador, del cual podemos decir que si bien no es nada original -muchos pensarán en otro exWWE como Elijah Burke (D’Angelo Dinero)- ayudará a que lo reconozcan fácilmente allá donde vaya a continuación.

«Sí, eso es exactamente correcto (viene de Juan el Bautista). Eso es bueno. Me encantan todos los nombres bíblicos, si no lo has notado hasta ahora. Elias, Ezequiel, Elías, tienes al Heavy Metal Jesus de mi vida pasada, así que sí, de ahí viene Elías».