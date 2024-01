WWE se alía con ACP con Montez Ford como mentor

WWE se ha asociado con American Corporate Partners (ACP), una organización nacional sin ánimo de lucro dedicada a empoderar a los veteranos que regresan del ejército y a sus cónyuges en servicio activo a través de programas de tutoría de desarrollo profesional individual. Como parte de la asociación, la Superestrella Montez Ford se convertirá en el primer atleta profesional en servir como mentor registrado de la ACP. A continuación podemos leer el anuncio oficial realizado por la compañía de lucha libre profesional.

.@WWE is proud to support @acpvets in their efforts to help veterans start new career paths. This National Mentoring Month, I'm proud to announce I am teaming up with ACP as a Military Mentor! Visit https://t.co/3EgV02vhns for more info. pic.twitter.com/mrSgQCHP5L

— 𝕂𝕚𝕟𝕘 𝕋𝕖𝕫 (@MontezFordWWE) January 17, 2024