¿Mercedes Moné podría haber firmado ya con AEW?

En WWE creen que es posible su vuelta –“(…) A la compañía le encantaría tenerla de vuelta y lo hemos dejado claro, y que al menos se han producido las primeras conversaciones entre las partes. Una fuente de la WWE se sintió segura sobre su eventual regreso como Sasha Banks, pero advirtió que hasta que se firme un acuerdo, nada es oficial (….)”, conocíamos recientemente- pero nueva información (de Fightful) apunta a que Mercedes Moné quizá ya está bajo contrato con AEW.

► Mercedes Moné, ¿ya en AEW?

«Se generaron algunas conversaciones y debates en línea que sugerían que Mercedes estaba considerada para un enfrentamiento con Giulia en enero, justo alrededor de esta época del año. Sin embargo, fuentes de NJPW me informaron que esta posibilidad no ha estado en consideración durante aproximadamente seis meses.»

«Anteriormente, habíamos informado que Mercedes estaba en conversaciones con AEW y se espera que se una a la empresa. Ahora, probablemente tenga que explicar el significado de ‘expected’ (esperado) a aquellos que hablan inglés en los próximos meses, pero se espera que ella se una a la compañía.»

«No he tenido acceso a un contrato. Nadie de la empresa ni Mercedes me ha informado que haya firmado un contrato. Esto no significa que no pueda sospecharlo. Esto no significa que no pueda interpretar indicios y aplicarlos. Esto no significa que no pueda seguir pistas sobre la situación.»

«Se espera su incorporación a AEW. Desde una perspectiva personal, en este momento, el 8 de enero, me sorprendería si no se uniera a All Elite Wrestling. Según la información que poseo, eso es lo que está sucediendo.»

«Con respecto a Mercedes, se espera que forme parte de All Elite, y para mí existe la sospecha de que ya está firmada«.