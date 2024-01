Una de las grandes polémicas en la lucha libre profesional en 2020 tuvo como protagonistas a Sasha Banks y Sammy Guevara cuando salió a la luz un antiguo audio del luchador de AEW diciendo que quería violar a la luchadora de Stardom. Esto detuvo en seco la carrera del «Spanish God» y provocó una tormenta de odio hacia él en aquel momento. Pero todo acabó quedando en el olvido cuando él repitió por activa y por pasiva que lamentaba aquellos comentarios y finalmente «The Boss» le perdonó. O eso parecía, pero resulta que en el mundo hay gente a la que le encanta ofenderse, que nunca han cometido errores y adoran señalar los de los demás, así que aquella controversia ha vuelto a surgir.

No vamos a perder el tiempo hablando de quienes la han traído al presente sino resaltando que tras los «perdones» de Sammy y Sasha ahora es Tay Melo, esposa del luchador, quien muestra que eso es cosa del pasado.

«Me siento realmente afectada cuando veo a personas que lo odian o lo juzgan por un error que cometió en 2016 (yo vivía en Brasil y ni siquiera hablaba inglés en ese entonces). Aunque estoy en desacuerdo con sus errores pasados, también creo que las personas pagan por ellos, aprenden y crecen. No conocí al Sammy de 2016; conocí a un ser humano que estoy segura de que no cometería los mismos errores.

El Sammy que conocí es un hombre espectacular.

El Sammy con el que me casé es aún más maduro, tan adorable, cariñoso y responsable.

El Sammy con el que tuve una hija es el MEJOR hombre que he conocido, el hombre que coloca a su familia en primer lugar, el hombre que cuidó de mí y del recién nacido en ese hospital cuando pensé que no sobreviviría, el hombre que me hace sentir amada y asombrosa en el horrible posparto que estoy experimentando.

Solo desearía que todos pudieran ver al verdadero Sammy, el que yo conozco.»

