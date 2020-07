perdón de Sasha Banks a Sammy Guevara

Coincidiendo con la marea de acusaciones del movimiento #SpeakingOut, Sammy Guevara fue puesto en la picota cuando alguien hizo recordatorio de un comentario suyo de 2016, en el que aludía de manera poco caballerosa a Sasha Banks.

Y aunque Guevara se disculpó con la Superestrella de WWE, afirmando que es una persona muy distinta cuatro años después, "The Spanish God" no se ha librado de un castigo de parte de AEW: suspensión indefinida sin sueldo y "entrenamiento de sensibilidad", si bien Tony Schiavone dijo que en dos semanas volveremos a verlo por las pantallas...

Sea o no cierto, en cualquier caso, una medida disciplinaria de cara a la galería, similar a la tomada contra Jimmy Havoc, quien conserva su empleo tras ser acusado de violación.

Un tema sobre el que ningún medio había preguntado aún a Banks hasta el día de ayer. Como previa de la primera noche de NXT The Great American Bash, Sports Illustrated quiso que "The Boss" se explayara un poco más al respecto.

«Como puedes ver en redes sociales, dejé allí mi comentario, ya me pronuncié. No creo que tenga que tocar más este asunto, pero como un modelo de conducta, tengo que dar ejemplo. No puedo combatir el odio con odio. Sólo puedo usar educación, dignidad e integridad.

«Todos tenemos nuestra carrera y nuestra historia, y somos capaces de decirle a la gente las cosas que hemos superado. Nadie es perfecto, nadie ha tenido un camino fácil o una vida fácil, pero superar las dificultades nos convierte en lo que somos. Estoy muy agradecida por todo lo que he vivido desde que era una niña. Si no hubiera pasado por esas cosas, no sería tan fuerte como soy ahora».