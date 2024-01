The New Day recuerda uno de sus icónicos momentos en Royal Rumble

Aunque este año, Kofi Kingston ya no intentó hacer esas salvadas mágicas debido a los chascos que le pasó en los dos últimos años, recientemente, sus amigos Big E y Xavier Woods, recordaron cuando le ayudaron a Kingston a salvarse.

Esto ocurrió en el Rumble del 2018, cuando Big E y Woods lograron impulsar en el aire a Kingston y meterlo de regreso al ring. Así lo recordaron recientemente en The Bump:

► Así fue como The New Day salvó a Kofi Kingston en Royal Rumble 2018

Big E: «Siempre vuelvo al ‘basket toss’. Porque me encanta que haya sido tu idea, Woods, y algo que viene de tu experiencia como porrista. Y es algo que pudimos hacer juntos. Todos esos momentos que compartimos son mis favoritos. Así que fue muy divertido el que tuvimos juntos».

Kofi Kingston: «Ese momento simbolizó lo que New Day ha llegado a representar desde que nos formamos hace diez años, este julio. También me encanta porque aún no puedo creer cuánto impulso me dieron Woods y Big E en el lanzamiento. Sobrepasar a Jinder Mahal… ¡Me lanzaron alto!

«Tan alto… fue tan alto. Así que, como que parte de mí estaba impresionado de que lo logramos, y yo solo decía ‘Dios mío’. Pero luego, el simbolismo general de todo lo que sucedió ahí simplemente representa lo que nosotros representamos».