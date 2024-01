Booker T explica el éxito de R-Truth en WWE

R-Truth es un regalo para los fanáticos de la WWE. No tenemos más que atender a sus actuaciones en Royal Rumble 2024. Sí, actuaciones, porque fueron dos.

Primero, mientras Valhalla estaba entrando a la batalla real de 30 luchadoras, la música de «The Truth» la interrumpió y apareció el veterano para participar. No fue hasta que Adam Pearce le explicó que ese no era su combate (después de que Nia Jax lo sacara del cuadrilátero) que entendió que no debía estar ahí. No sin antes tomar parte en la eliminación de la vikinga, que intentó irse a los golpes con él.

Era pra ser a Valhalla, mas aí o gênio incompreendido tomou seu lugar! R-Truth, senhoras e senhores! 👏#RoyalRumble pic.twitter.com/Pm6O48MEew — WrestleBR (@wrestlebr) January 28, 2024

Después, ya en la lucha que sí le tocaba, para empezar, metió en el ring a JD McDonagh solo para que este fuera eliminado en segundos, y para continuar entró al mismo pidiendo a Dominik Mysterio el relevo como si fuera una lucha de parejas. Hilarante.

► Booker T aplaude a R-Truth

Un regalo para los fanáticos y esperamos que siga siéndolo mucho tiempo. Aunque ya tiene una edad y una enorme carrera en la lucha libre. Y no olvidemos que acaba de superar una gravísima lesión. Aunque tampoco tenemos información acerca de que planee retirarse pronto. En cambio, toca que hablemos de cómo ha estado tanto tiempo haciendo de las suyas en WWE. Booker T lo explica en The Hall of Fame señalando que R-Truth es alguien inteligente.

«R-Truth ha tenido un trabajo durante más de 20 años, fácilmente, y siempre ha estado en una posición en la que ha estado en el programa. No todos van a ser campeones mundiales. Simplemente no es el papel de todos, pero R-Truth es un tipo que conoce el nombre de este juego. Es inteligente.

«Y esa es la razón por la que todavía está aquí. Puedes ser bueno en lo que haces, caer bien a la gente y permanecerás por siempre. Truth es bueno en lo que hace, la gente lo aprecia, y es por eso que todavía está haciendo lo que está haciendo ahora, en el nivel más alto.»