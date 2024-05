Tiffany Stratton tras Backlash: «En tres años…»

Ya quedó atrás Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► Tiffany Stratton tras Backlash

Pero las consecuencias del Premium Live Event se siguen sucediendo. Al término del Premium Live Event, Byron Saxton entrevistó a Tiffany Stratton, quien tuvo una oportunidad por el Campeonato Femenil de WWE, al igual que Naomi, siendo las dos derrotadas por Bayley.

«Como dijiste, Byron, hace tres años, pisé por primera vez un ring de la WWE y aproveché cada oportunidad al máximo. Mira dónde estoy ahora, tres años después. He competido en Francia, en Australia, y ahora estoy disputando el Campeonato Femenino de la WWE contra la campeona y una ex campeona. Solo imagina dónde estaré en los próximos tres años.»

La luchadora habla también del amor que recibe de los fanáticos:

«La verdad es que he estado tratando de descifrarlo yo misma. Honestamente, me mantiene despierta por las noches. ¿Sabes qué? Acabo de tener una epifanía. Me aman porque, ¿cómo no podrían hacerlo? Soy hermosa, atlética, puedo hacer todos esos movimientos espectaculares, ¿y mencioné que soy hermosa? Seguro que ya lo sabías. ¡Hasta luego!»

En tres años con toda seguridad Tiffany Stratton ya tendrá y habrá tenido algún título de la WWE. Su ascenso hasta ahora ha sido meteórico. Lo tiene todo para ser grandiosa.