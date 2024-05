Jessika Carr tras Backlash: «No tengo palabras…»

Ya quedó atrás Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Pero las consecuencias del Premium Live Event se siguen sucediendo. En esta ocasión nos enfocamos en que Jessika Carr se convirtió en la primera réferi en la historia de WWE en arbitrar una lucha estelar titular en un Premium Live Event. Triple H fue el primero en felicitarla.

Jessika Carr has been smashing through glass ceilings since she joined @WWE, and last night was no different.

At #WWEBacklash France, @WWELadyRefJess became the first female official to ever referee a #WWETitle PLE main event match. pic.twitter.com/4L5h0HcSPm

— Triple H (@TripleH) May 5, 2024