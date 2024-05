Unos días después de haber sido despedido de la WWE, Trevor Lee (Cameron Grimes) hablaba así sobre sus intenciones:

«Simplemente quiero trabajar, al final del día eso es lo que quiero. Y todo lo demás caerá en su lugar después de eso… antes de venir a WWE, solía ser uno de esos tipos que tenían combates de una hora de duración, simplemente amaba eso. Pero en los últimos cuatro años en WWE, probablemente he tenido un total de 20 minutos de tiempo de combate, ¿entiendes a lo que me refiero? Así que, estoy emocionado por salir allí y hacerlo, eso es realmente todo lo que quiero, solo quiero trabajar«.

► Primera lucha posWWE para Trevor Lee

Dicho y hecho. Ya se está anunciando su primera lucha, que será el 27 de julio en la promoción Elevation Pro Wrestling:

🚨SHOW ANNOUNCEMENT🚨 Elevation Pro Wrestling presents: “HOMECOMING ” Join us as we WELCOME HOME former WWE superstar TREVOR LEE! 🗓️: Saturday JULY 27, 2024 📍: Elevation Pro Wrestling Arena

599 S. Railroad St. Lexington, NC

27292 🎟️: https://t.co/MAHAVyowXd pic.twitter.com/asp8ZTxr2k — Elevation Pro Wrestling (@TheElevationPro) May 5, 2024

Se desconoce de momento quien va a ser su oponente pero iremos informando de todos los detalles cuando sepamos más en SÚPER LUCHAS. Cabe mencionarse que en la imagen promocional del evento aparece otro exWWE, Andrew Everett.

A modo de curiosidad, será el regreso de Trevor Lee a la escena independiente cinco años después. Sus últimas veces fueron estando ya en la WWE en PROGRESS y EVOLVE. Antes de firmar con la compañía luchó en Carolina Wrestling Federation Mid-Atlantic, Pro Wrestling Guerrilla o AAW: Professional Wrestling Redefined.

Trevor Lee deberá dejar que expire su cláusula de no competencia de 90 días. Sus fanáticos no deben preocuparse porque no va a tener problemas en encontrar trabajo. Tiene talento, cuenta con solo 30 años, y ya demostró que puede tener éxito fuera del imperio de la lucha libre, desde TNA hasta PWG. En espera, ¿quieres saber más de él?