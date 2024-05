¿Tiffany Stratton habló con Christopher Daniels por su remate?

Tiffany Stratton y Christopher Daniels apenas tienen nada en común, salvo su pasión por la lucha libre profesional y su remate. Ella usa el The Prettiest Moonsault Ever mientras que él el Best Moonsault Ever. La única diferencia es el nombre porque la manera de llevarlos a cabo es la misma. De hecho, la joven se inspiró en el veterano.

Best. Moonsault. Ever. @facdaniels hits a picture perfect moonsault on @Dylankylecox! Will this secure Daniels the win here on #njpwSTRONG?

Tune in @FiteTV and @njpwworld now! Up next, our wild tag team main event!#njDetonation pic.twitter.com/isQwgJFQTL

— NJPW of America (@NJPWofAmerica) December 11, 2022