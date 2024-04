Tiffany Stratton acaba de llegar al elenco principal de la WWE y no deja de buscar problemas con las mejores del vestidor. Y los está encontrando, como se puede apreciar perfectamente en el anuncio de que luchará por el Campeonato Femenil contra Bayley y Naomi en Backlash France.

IT'S GOING TO BE A TRIPLE THREAT MATCH FOR THE WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP at #WWEBacklash! 🔥🔥🔥@itsBayleyWWE defends against @tiffstrattonwwe and @TheTrinity_Fatu! Who leaves France with the gold? 🏆

🎟️: https://t.co/7UZbw0xEaG pic.twitter.com/b3xOmGEO4B

— WWE (@WWE) April 27, 2024