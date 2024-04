Pete Dunne: «AJ Styles me inspiraba de niño»

Todo el éxito que tuvo Pete Dunne en NXT UK es el que no ha tenido en NXT o el elenco principal de la WWE. Al menos en términos individuales. Fue Campeón de Parejas en el territorio de desarrollo y en la misma división no ha dejado de tener oportunidades en Raw y SmackDown, incluyendo los Brawling Brutes, su facción con Sheamus y Ridge Holland, o su equipo con Tyler Bate, New Catch Republic. Pero «The Bruiserweight» siempre ha estado hambriendo de más triunfos por su cuenta.

► Pete Dunne de AJ Styles

Una buena manera de empezar a tenerlos sería una rivalidad con AJ Styles, quien en estos momentos se encuentra persiguiendo el Campeonato Indiscutible de Cody Rhodes, por el que luchará en Backlash France el 4 de mayo. Ambos ya se han enfrentado, pero nunca en un mano a mano. Y eso es lo que quiere Dunne, tener a «The Phenomenal One» para él solo. Así lo dice en su reciente entrevista con Sportskeeda WrestleBinge cuando le preguntan por su combate de ensueño.

«Recientemente lo enfrenté en un combate de cuatro personas, pero desde pequeño admiré mucho a AJ Styles. Era un gran fanático de su trabajo independiente en ese entonces, y de sus primeros años en TNA. En el Reino Unido teníamos el Wrestling Channel, y él aparecía mucho en él. Así que era alguien a quien admiraba mucho.

«Para mí, él está bastante musculoso, pero en la industria, es considerado un tipo de tamaño más pequeño. Sin embargo, tiene esa actitud de la que habló. Es hostil en el ring, es agresivo, tiene eso. Además, tenía todo el estilo, como el Spiral Tap, todas las vueltas y ese tipo de cosas. Fue una gran inspiración para mí, y aunque recientemente luché contra él en un combate de cuatro personas, obviamente, me encantaría tener ese combate uno a uno en algún momento. Sería fantástico».