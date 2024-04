Las redes sociales a veces son caldo de cultivo de desinformación. Vámonos por partes, como diría Jack «El Destripador».

Empecemos con el contexto, antes de desmentir cierta información falsa.

En el cierre del episodio del 24 de abril de AEW Dynamite, «Scapegoat» Jack Perry y Tony Khan estaban hablando lo más de tranquilos, hasta que Perry decidió derribar a Khan.

Acto seguido llegaron The Young Bucks y decidieron rematarlo con un Tony Khan Driver.

WHAT THE HELL IS GOING HERE?!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@boy_myth_legend | @TonyKhan | @YoungBucks | @RainmakerXOkada pic.twitter.com/Dv2BeH0jsO

— All Elite Wrestling (@AEW) April 25, 2024